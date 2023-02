"Aktenzeichen XY ... ungelöst": TV-Kritik zur heutigen ZDF-Sendung

Wenn der Mörder plötzlich in den eigenen vier Wänden steht... Rudi Cerne und sein Team zeigen bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF wieder wahre Verbrechen und hoffen auf aufmerksame Augenzeugen und Hinweisgeber aus der Bevölkerung.

Es ist der schlimmste Albtraum: In einer Welt der Krisen, Kriege und Zukunftsängste ziehen sich immer mehr Bundesbürger in die vermeintlichen Schutzräume ihrer Privatwohnungen und -häuser zurück. Doch gleich mehrere spektakuläre neue Fälle, die in der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt werden, dürften das Unbehagen daheim erhöhen.