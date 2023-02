"Propagandaschlacht um die Ukraine": Infos zur heutigen ARTE-Doku

Zu oft bleibt die Wahrheit in Kriegszeiten auf der Strecke. Die russischen Trollfabriken laufen auf Hochtouren und Falschinformationen kursieren im Netz. Die heutige Doku "Propagandaschlacht um die Ukraine" auf ARTE zeigt die Arbeit ukrainischer Influencer und Spezialisten in der Informationsverbreitung. Dabei wird deutlich, wie ikonische Bilder aus zwei Perspektiven interpretiert werden können.

Krieg hat im 21. Jahrhundert viele Gesichter: Längst wird nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld gekämpft, wo Panzer und Granatwerfer zum Einsatz kommen. Eine hybride Kriegsführung ist unabdinglich, will man auch im Kampf um die Deutungshoheit siegen. Das Ziel: ein eigenes Narrativ über die Medien zu verbreiten. Dies gilt auch für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der sowohl mit militärischen als auch medialen Mitteln geführt wird – in Zeiten von sogenannten WarTokern in Sozialen Medien sogar in Echtzeit. Wie die erstmals gezeigte ARTE-Dokumentation "Propagandaschlacht um die Ukraine" zeigt, führt Russland eine riesige Propagandamaschine ins Feld, doch die Ukraine währt sich mit einer Graswurzelstrategie.