Dschungelcamp Nachspiel: Claudia Effenberg rastet aus und beleidigt

In Australien ging es bereits nicht zimperlich zu, doch beim Dschungelcamp-"Nachspiel" (RTL) am Sonntag knallte es zwischen den Promis erst so richtig. Zwei Wochen, nachdem die diesjährige Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geendet hatte, trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kölner Studio wieder. Offenbar hatten die Dschungel-Stars beim Moderationsduo Sonja Zietlow und Jan Köppen am Sonntagabend offenbar einiges klarzustellen.