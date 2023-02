"Precht: Die neue Weltordnung. Wie umgehen mit China?": Gast und Infos zur heutigen ZDF-Sendung

Richard David Prech versucht im Vieraugen-Gespräch der aufstrebenden Macht China näherzukommen. Dazu hat sich der Philosoph den Journalisten, Autor und Filmemacher Frank Sieren eingeladen. Seit fast 30 Jahren lebt Sieren in der Volksrepublik und kennt das nur schwer zu durchschauende Land sehr gut. Am Sonntagabend läuft "Precht: Die neue Weltordnung. Wie umgehen mit China?" zur späten Stunde im ZDF.

Precht: Die neue Weltordnung. Wie umgehen mit China? Philosophie-Talk • 12.02.2023 • 23:35 Uhr

"Eine Epoche geht zu Ende", sagt der Journalist und China-Experte Frank Gieren nach vier Minuten Vieraugen-Talk in der Sendung "Precht: Die neue Weltordnung. Wie umgehen mit China?" (Sonntag, 12. Februar, 23.35 Uhr) zu seinem Gastgeber Richard David Precht. "Die Epoche, in der die Minderheit des Westens – erst die Europäer, dann die Amerikaner – die Spielregeln der Welt bestimmt haben." Jeder fünfte Mensch kommt mittlerweile aus China. Der größte Teil der Weltbevölkerung ist mit 59 Prozent in Asien zu Hause. Gleichzeitig hat sich China als Weltmacht etabliert, und "wir können ihnen nicht mehr unsere Regeln diktieren, sondern müssen versuchen, sie von unseren Ideen im Dialog zu überzeugen", sagt Sieren.

Mischung aus "Raubtierkapitalismus" und Kommunismus Der China-Fachmann lebt seit fast 30 Jahren in der Volksrepublik. Er plädiert dafür, die Arroganz des westlichen Blickwinkels hinter sich zu lassen und für abendländische Werte wie Gewaltenteilung, Demokratie und Menschenrechte nicht mit Gewalt und Sanktionen zu kämpfen, sondern eher "offen" zu diskutieren. Womit keineswegs gemeint ist, dass man eine Grundüberzeugung wie Menschenrechte zur Disposition stellt. Heikel ist die Lage des Westens vor allem seit der Erkenntnis, dass "unser" Mix aus Demokratie und freier Marktwirtschaft nicht mehr automatisch die größte Zufriedenheit und den größten Wohlstand garantiert. China gelang sein Aufstieg zur vielleicht erfolgreichsten, auf jeden Fall aber am schnellsten wachsenden Wirtschaftsmacht der Welt in einer Mischung aus "Raubtierkapitalismus" und Kommunismus.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Es drohe der wirtschaftliche und politische Absturz Tatsächlich sieht der Politikwissenschaftler, Journalist und China-Erklärer Frank Sieren in der gegenwärtigen politischen Weltlage eine historische Parallele zur Überwindung der Adelsgesellschaft im 19. Jahrhundert. Die Mehrheit der europäischen Bürger wollte sich damals von der Minderheit des Adels nicht mehr die Spielregeln diktieren lassen. Ebenso weigere sich heute die Mehrheit der Weltbevölkerung – allen voran China – sich auf globaler Ebene der Hegemonie des Westens weiter unterzuordnen.

Sieren warnt: "Sollte es dem Westen in den nächsten Jahren nicht gelingen, sich den massiven wirtschaftlichen Veränderungen zu stellen und China einen legitimen Platz am Tisch der Mächtigen einzuräumen, so drohe ihm der wirtschaftliche und politische Absturz."

Precht: Die neue Weltordnung. Wie umgehen mit China? – So. 12.02. – ZDF: 23.35 Uhr