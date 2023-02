"Lindenstraße"-Star Dieter Schaad gestorben

Dieter Schaad war in zahlreichen erfolgreichen TV-Produktionen zu sehen. Besonders für seine Rolle in der Serie "Lindenstraße" wurde der Wiesbadener gefeiert. Er war ein Vollblut-Schauspieler und stand bis zuletzt vor der Kamera. Noch vor zwei Wochen war er in der neuen "Tatort"-Folge "Lenas Tante" an der Seite von Ulrike Folkerts zu sehen. Nun ist Dieter Schaad im Alter von 96 Jahren gestorben.

Seine Karriere startete er nach dem Zweiten Weltkrieg mit Anfang 20 als Theaterschauspieler, durch die Rolle des Dr. Manfred Pauli in der ARD-Serie "Lindenstraße" erlangte er größere Bekanntheit: Dieter Schaad war in etwa 120 Fernsehproduktionen zu sehen und auch im hohen Alter noch schauspielerisch tätig. So konnte man ihn in diesem Jahr noch in der ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" und "Tatort: Lenas Tante" sehen.

Dieter Schaad habe zuvor keine gesundheitlichen Beschwerden gehabt Wie seine Ehefrau mitteilte, starb Schaad nun im Alter von 96 Jahren. Der Schauspieler sei bereits am Samstag, 4. Februar, in seiner Wohnung in seiner Heimatstadt Wiesbaden, erklärte Dagmar Hessenland-Schaad gegenüber dem "Wiesbadener Kurier". Für seine Angehörigen sei der Tod überraschend gekommen, Schaad habe zuvor keine gesundheitlichen Beschwerden gehabt.

Schaad und seine Frau lernten sich am Theater Krefeld kennen und standen für verschiedene Produktionen auch gemeinsam vor der Kamera. So waren sie in einer Folge des Spin-offs zur Fernsehserie "Auf Achse" und in der "Lindenstraße" zu sehen. Fast 50 Jahre lang gehörte Schaad zu den gefragtesten TV-Darstellern, er spielte in mehreren "Tatort"-Folgen mit, hatte Auftritte in TV-Formaten wie "Ein Fall für zwei","Forsthaus Falkenau" und "Diese Drombuschs". In der VOX-Serie "Club der roten Bänder" spielte er von 2015 bis 2017 den Großvater von einer der Hauptfiguren.