"Let's Dance" 2023: Die Ex-Bachelorette Sharon Battiste im Porträt

Sharon Battiste im Steckbrief:

Geburtsdatum: 14. November 1991

Geburtsort: Flörsheim am Main

Beruf: Schauspielerin, Model, Influencerin

Die Tochter einer Deutschen und eines in England lebenden Jamaikaners wird am 14. November 1991 in Flörsheim am Main in Hessen geboren. Nach dem Fachabitur macht sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau und arbeitet nebenberuflich als Tanzlehrerin. 2018 entscheidet sich die heute 31-Jährige dazu, in die TV-Welt einzusteigen. Ihre Karriere beginnt mit der Rolle der Prostituierten Clara Borkmann, genannt Bo, in der Reality-Daily-Soap "Köln 50667" auf RTL2. Von 2019 bis 2020 führt sie außerdem eine Liebes-Beziehung mit ihrem Serienkollegen aus „Köln 50667“ – Danny Liedtke.