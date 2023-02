Joey Tempest Interview: Er spricht über neue Platte

Joey Tempest besitzt spätestens seit dem Über-Hit „The Final Countdown“ seiner Band Europe Legendenstatus. Mit prisma sprach der Sänger über die 80er, seine Beteiligung an „Rock Meets Classic“ und Zukunftspläne.

Joey, Du konntest nach 2016 erneut für das „Rock Meets Classic“-Projekt gewonnen werden, das im April durch Deutschland tourt und große Rockhymnen mit Symphonie-Orchester performt.

Richtig. Wir mussten aufgrund der Pandemie zwar eine Pause einlegen, aber als man mich für die aktuelle Auflage von „Rock Meets Classic“ anrief, war ich sofort Feuer und Flamme.

Warum reizen Dich diese Shows?

Einerseits, weil es unglaublich interessant ist, mit einem Orchester zu spielen. Andererseits ist es wie ein Klassentreffen aus den 80ern. Ein reisender Zirkus. Dee Snider, Mike Tramp und die anderen sind wirklich tolle Leute, es wird ein Riesenspaß, der heutzutage völlig ohne Egoprobleme auskommt.

An denen und dem Hype sind viele 80er Bands letztlich gescheitert. Einen Einblick in jene Zeit gewährt auch das Musical „Rock Of Ages“, das im Sommer in Deutschland zu sehen ist und natürlich auch nicht ohne „The Final Countdown“ auskommt.

Ich glaube, dass damals irgendwann zu viele Bands mitmischten, die ähnlich klangen. Einige Medien generierten zudem ihre Umsätze, indem sie Musiker gegeneinander ausspielten. Produktionen wie Rock Meets Classic und Rock Of Ages beweisen aber, dass in den 80ern wirklich tolle Musik geschrieben wurde, die immer noch viele Fans hat.

Europe sind seit ihrer Wiedervereinigung und dem Reunion-Album „Start From The Dark“ aus dem Jahr 2004 eher im „seriösen“ Classic Rock zuhause. Musstet Ihr Euch neu erfinden, nachdem Ihr in den 80er-Jahren als Teenie-Idole gehandelt wurdet?

Nein, ich glaube eher, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist. Wir standen schon lange vor „The Final Countdown“ auf Sachen wie Deep Purple oder Led Zeppelin. Vor allem unser Gitarrist John Norum ist ein großer Fan dieser Bands. Daher war auch klar, dass wir uns in diese Richtung bewegen würden, denn es ist das, was wir wirklich fühlen. Das soll nicht heißen, dass die Musik in den 80ern verkehrt war. Aber wir haben uns weiterentwickelt und fühlen uns großartig dabei.

Wie sieht es mit einem neuen Album aus?