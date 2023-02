RTL-Serie "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": TV-Kritk zur neuen Folge Hendrik Duryn

Nach den Ereignissen in Werlesiel ist Tjark eigentlich vom Kriminaldienst suspendiert. Seine freie Zeit soll er für eine Therapie bei Dr. Schröder (Alessija Lause) nutzen: Die Psychologin glaubt, dass mehr als nur der Tod seines Vaters zu Tjarks Kontrollverlust führte. Gemeinsam mit ihrem Patienten möchte sie mehr über den Tod dessen Mutter vor vielen Jahren herausfinden. War es Selbstmord oder hat ein Fremder nachgeholfen? Der Fall um die Drogenschmuggler entwickelt sich nach dem nicht ganz vorschriftsmäßige Eingreifen von Tjark hingegen in eine völlig neue Richtung: Plötzlich geht es nicht mehr nur um Drogen und eine verletzte Kommissarin, sondern um das Leben etlicher unschuldiger Menschen ...

Nordsee-Krimi mit viel Spannung

Verglichen mit dem ersten "Nordsee-Krimi" unter dem Titel "Das Grab am Strand" hat auch der zweite nichts der Spannung eingebüßt. Wieder ist es das unerwartete Finale, in dem Tjark erneut als der Retter in letzter Sekunde auftritt, das den besonderen Reiz ausmacht. Das offene Ende im Bezug auf seine tragische Familiengeschichte lässt hoffen, dass es bald neue Filme gibt. Der Chronologie der Romanreihe folgend stünde als nächstes eine Verfilmung des Romans "Dünenkiller" an. Das Buch erzählt von einem Geisterschiff in der Nordsee, an dessen Bord sich zwei Tote und eine junge Frau, die jedoch kein Wort spricht.