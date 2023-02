Hannes Ringlstetter: Entertainer beleidigt DFB-Fußballer

neuer Streifen von M. Night Shyamalan

Horrorfilm-Release: "Avatar" vom US-Kinothron gestoßen

M. Night Shyamalans neuer Horrorstreifen ist in den Kinos gestartet. "Knock at the Cabin" hat "Avatar: The Way of Water" am ersten Wochenende vom Kinothron in den USA verdrängt. Trotz der Spitzenplatzierung ist man von M. Night Shyamalan eigentlich bessere Ergebnisse gewohnt.

