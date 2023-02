"Frühling – Flüsternde Geister": TV-Kritik zur ZDF-"Herzkino"-Reihe

In der neuen Folge "Flüsternde Geister" der ZDF-Reihe "Frühling" nimmt Katja Baumann (Simone Thomalla) die Suche nach zwei vermissten Kindern auf. Doch plötzlich nimmt die Verfolgung eine sehr unerwartete Wendung. "Frühling" ist ein sehenswertes "Herzkino"-Stück mit einem Hauch von Mystik und sogar Horror.

Frühling – Flüsternde Geister Melodram • 05.02.2023 • 20:15 Uhr

Geister gibt es nicht, oder etwa doch? Durch die sonst so gesellschaftskritische und dabei immer auch heitere ZDF-"Herzkino"-Reihe "Frühling" weht diesmal ein Hauch von Horrorfilm. Vom gewohnt verklärten Miteinander der Dörfler im idyllischen Alpenvorland ist in "Frühling – Flüsternde Geister" nicht mehr viel zu sehen. Es wird ziemlich düster. Was dem Ganzen keinen Abbruch tut.

Steffen Groth überzeugt als trauernder Vater Für Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) startet der Tag gleich mit zwei Hiobsbotschaften: Ein Drohbrief versteckt sich inmitten ihrer Post, gemeinsam mit einer Karte, die von der neuen Vaterschaft ihres Ex-Liebhabers Mark erzählt. Ein schlechter Scherz? Das denkt sich jedenfalls auch Witwer Alexander Jacobi (Steffen Groth), als seine beiden Söhne Samy (Vico-Simone Magno) und Milo (Mika Ullritz) in der Schule vermisst werden. Der mittlerweile 48-jährige Schauspieler, der zuweilen eher als charmanter Frauenheld ("Doctor's Diary – Männer sind die beste Medizin") in den Drehbüchern auftaucht, überzeugt hier in der Rolle des trauernden Vaters.

Dessen Vermisstenanzeige bearbeitet die Polizei zwar sachgemäß, sie verspricht jedoch aufgrund bürokratischer Hürden wenig erfolgversprechend zu sein. Ohne Katja Baumann geht eben auch diesmal nichts. Sie nimmt die Suche nach den beiden Kindern schließlich gemeinsam mit dem besorgten Alexander in die Hand. Worauf die beiden gegen Ende des Films stoßen, ist das, was man einen klassischen Plot-Twist nennt: eine überraschende Handlungswende, die alles auf links dreht. Während der Zuschauer die ganze Zeit zähneknirschend weiß, dass sich die beiden Kinder bewusst in eine Gefahrensituation begeben haben, um über ein dubioses Medium und ein ebenso so schauerliches Internetforum mit ihrer verstorbenen Mutter Kontakt aufzunehmen, tappen die Suchenden quälend lange im Dunkeln.

Themen wie Verlust, Trauer und Internetkriminalität Was zunächst wie eine Gruselgeschichte wirkt, die sich Teenager am Lagerfeuer zuflüstern, entpuppt sich als inhaltlich schlüssige Erzählung rund um die zentralen Themen Verlust, Trauer und Internetkriminalität. Letzteres stellt sich zwar als Kernthematik heraus, findet jedoch zu wenig Platz in der Storyline. Die Nebenschauplatzszenarien, etwa Adrians (Kristo Ferkic) chaotisches Liebesleben, dehnt Drehbuchautorin Natalie Scharf hingegen aus – nicht untypisch für diese Art Sonntagabendfilm.

"Frühling" ist trotzdem ein sehenswertes "Herzkino"-Stück mit einem Hauch von Mystik. Als dann auch im Büro der Dorfhelferin seltsame Dinge vor sich gehen, versucht die selbsternannte Mary Poppins aus "Frühling" eine plausible Erklärung rund um den vermeintlichen Spuk zu finden: "Einigen wir uns darauf, dass es unerklärliche Phänomene gibt, und wir nicht alles wissen?" fragt sie etwas verängstigt den Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann). Die gute Seele des Dorfes antwortet gelassen: "Also ich weiß, wer seine Hand im Spiel hat", beteuert er mit Blick zum Jesus-Kreuz. Da hat dann wohl jeder seine eigene Theorie.

Frühling – Flüsternde Geister – So. 05.02. – ZDF: 20.15 Uhr