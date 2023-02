"Let's Dance" 2023: Alle Infos über YouTube Back-Queen Sally Özcan

Sally Özcan im Steckbrief:

Geburtsdatum: 24. August 1988

Geburtsort: Bruchsal in Bade-Württemberg

Beruf: YouTuberin, Unternehmerin, Realitystar

Özcan wurde 1988 in Bruchsal geboren. Als Tochter von türkischen Einwanderern wächst sie mit ihren vier Geschwistern in der kleinen Stadt in Baden-Württemberg auf. Nach dem Abitur entscheidet sie sich dazu Lehramt zu studieren und macht ihren Abschluss in den Fächern Deutsch, Englisch und islamischer Theologie. Anschließend arbeitet sie als Grundschullehrerin. Noch während ihres Studiums startet Sally im Jahr 2012 ihren YouTube-Kanal „Sallys Tortenwelt“ wo sie zunächst Back- und Kochrezepte postete. Durch ihren eigenen Blog und die Teilnahme an der ZDF-Kochshow „Die Topfgeldjäger“ wächst ihre Bekanntheit schnell.