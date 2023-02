"Sportschau DFB Pokal: Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98": Lokal-Duell im Ersten

Auf die Fußball-Freunde warten zwei spannende Lokal-Duelle im Achtelfinale des DFB-Pokal. Heute Abend treten als Erstes die Hessen an. Das Erste überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. Und am Mittwoch geht es gleich weiter mit dem Ruhr-Duell zwischen Bochum und Dortmund.

Nun gut, das eigentliche Rhein-Main-Derby ist jenes zwischen Eintracht Frankfurt und Kickers Offenbach. Weil die "Offebäscher", wie man vor Ort sagt, aber seit einigen Jahren daran scheitern, aus der Regionalliga zumindest mal wieder in die 3. Liga vorzustoßen, müssen andere Duelle gegen Mainz oder eben Darmstadt als S-Bahn-Duell im Metropolraum Rhein-Main herhalten. Beide Vereine, sowohl der amtierende Europa League-Sieger aus Frankfurt als auch die vergangenes Jahr knapp am Aufstieg in Liga eins gescheiterten Darmstädter, spielen eine bärenstarke Saison. Vor der langen Winterpause wegen der WM in Katar grüßte das von Trainerfuchs Torsten Lieberknecht perfekt eingestellte Darmstadt von Zweitliga-Tabellenplatz Platz eins. Im Auswärtsspiel beim Champions League-Achtelfinalisten Eintracht Frankfurt sind die Darmstädter dennoch Außenseiter. Das Team vom Frankfurter Erfolgs-Coach Oliver Glasner möchte weiterhin in drei Wettbewerben mitspielen.