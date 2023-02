"Let's Dance" 2023: Der Handballprofi Mimi Kraus

Sophia Thomalla mit ungewöhnlichem Angebot

"Are You The One"-Finale: Das gab es noch nie!

Bislang haben die meisten „Are You The One“-Kandidaten ihr Perfekt Match noch nicht gefunden und auch die Gewinnsumme schrumpft mehr und mehr dahin. Daran hat auch der legendäre Doppel-Blackout nichts geändert. Doch dabei kann Abhilfe geleistet werden, denn Moderatorin Sophia Thomalla hat für die „Are You The One“- Kandidaten ein verlockendes Angebot in petto.

