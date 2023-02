"Der neue Wettlauf ins All": Infos zur heutigen Doku auf 3sat

Für Multimillionäre scheint es ein spielerisches Wettrennen zu sein - Die Eroberung des Weltraums. Doch nicht nur Persönlichkeiten wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Elon Musk geben viel Geld aus, um ihre Projekte im All zu verwirklichen. Immer mehr Unternehmen und Länder schicken ihre Raketen und Satelliten in die unendlichen Weiten. Die heutige Doku "Der neue Wettlauf ins All" auf 3sat beleuchtet das faszinierende Thema der aktuellen Raumfahrt.

"Der neue Wettlauf ins All" Dokumentation • 09.02.2023 • 20:17 Uhr

Milliardär Elon Musk hat ein großes Ziel: Mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX möchte er bis 2029 Menschen auf den Mars bringen. Auch, wenn die Umsetzung des Vorhabens noch in den Sternen liegt, hinterlässt Musk bereits in der Gegenwart durch seine Satelliten Spuren im Weltraum. Doch er ist der einzige, der das All im Visier ehrgeiziger Pläne hat. Zahlreiche Unternehmen und Milliardäre wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Richard Branson schicken Menschen, Satelliten und Raketen ins All, um den Weltraum zu erobern – es hat ein regelrechter Wettkampf begonnen. Aber wer befindet sich aktuell im Rennen, und welche Kriterien müssen überhaupt erfüllt sein, damit Menschen in die Galaxis befördert und auf anderen Planeten landen können? Filmautor Fabian K. Wolf liefert mit seiner spannenden Dokumentation "Der neue Wettlauf ins All" die Antworten. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über das Thema.

Das Weltall - Sehnsuchtsort der Menschen Durch den Film werden die wichtigsten Fragen rund um das Thema beantwortet: Warum möchten so viele Mächte das Weltall erobern? Wer ist im Rennen? Wie haben sich Technik und Wissenschaft seit der Mondlandung entwickelt? Das Publikum bekommt einen zusammengefassten Überblick auf das neue Space Age, in dem verschiedene Länder den Weltraum erobern wollen. So wie China, das sich unter anderem neben den USA im All etablieren möchte. Doch seitdem die NASA 2011 Raketenstarts – aus Kostengründen – beendet hat, mischen auch private Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin und Axiom Space beim Wettrennen mit. Sie sehen im All durchaus eine Möglichkeit, um künftig Geschäfte in Form von Rohstoffabbau und Weltraum-Tourismus aufzubauen. Klingt nach Science Fiction, aber die Dokumentation erklärt, weshalb solche Szenarien gar nicht so weit hergeholt scheinen.

Zudem wird in der Doku die Mond-Analog-Mission "Arches" des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt von einem Kamerateam begleitet. Am italienischen Vulkan Ätna erproben Forschungsgruppen menschliche Raumfahrtmissionen, die durch Robotertechnologie unterstützt werden. Dieser Einblick zeigt: Das Ziel, eines Tages auf anderen Planeten landen zu können, ist ohne weitere wissenschaftliche Erfolge nicht möglich.

"Der neue Wettlauf ins All" – Do. 09.02. – 3sat: 20.15 Uhr