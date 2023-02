"Herr Bachmann und seine Klasse": TV-Kritik zur heutigen 3sat-Doku

Der Lehrer mit der E-Gitarre

Satte 209 Minuten nimmt sich der Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse", den 3sat nun in deutscher Erstausstrahlung zeigt, Zeit, um seinen Protagonisten bei der Arbeit zu begleiten. Dieter Bachmann, einst Revoluzzer, Aussteiger, Folksänger und Bildhauer, unterrichtet an einer Gesamtschule im nordhessischen Stadtallendorf. In seiner Klasse, der 6b, sitzen Kinder aus neun Ländern, mit unterschiedlichen Hintergründen, Träumen, Perspektiven. Am Ende des Schuljahres wird sich für sie entscheiden, in welchem der anschließenden drei Schulzweige sie weiter lernen werden. Das Verblüffende, so zeigt es dieser sehenswerte Film: Die Schüler fühlen sich in der Klasse verstanden und gut integriert.