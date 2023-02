Marvel-Stars Evangeline Lilly und Paul Rudd überrascht von Jeremy Renner

Verantwortliche schweigen

Chinas Zensurmaschine: "The Simpsons"-Folge gelöscht

Dass die Meinungsfreiheit in China eingeschränkt ist, dürfte den meisten bekannt sein. Besonders von den Arbeitslagern, in denen sie Minderheiten zur Zwangsarbeit zwingt, möchte die chinesische Regierung nichts hören. In Hongkong verschwand nun eine "The Simpsons"-Folge aus der Mediathek, in der ein Witz über Arbeitslager gemacht wird.

MEHR