"RTL Turmspringen": Alle Infos zum heutigen Event

Heute Abend geht es für die Promis rein ins kühle Nass. Das "RTL Turmspringen" mit Laura Wontorra , Frank Buschmann und Jan Köppen geht in die nächste Runde. Damit hat der Kölner Sender das TV-Format erfolgreich vom ProSieben Altmeister Stefan Raab übernommen.

Das ging schnell: Im Juni vergangenen Jahres kehrte mit der Sport-Spaß-Sause "RTL Turmspringen" ein Fernseh-Event auf den Bildschirm zurück, das einst vom "TV total"-Erfinder Stefan Raab entwickelt und bei ProSieben zur Serienreife geführt worden war. Nun schlüpfen wieder 20 (mehr oder weniger) furchtlose Stars und Reality-Sternchen in ihre Badebekleidung, um sich vor laufenden Kameras ins kühle Nass zu stürzen. An der Moderationsmannschaft am Beckenrand hat sich nichts geändert: Für flotte Sprüche sorgen Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.