"Fastnacht in Franken": Infos zum närrischen Treiben im BR

Es ist die erfolgreichste Sendung im BR-Fernsehen seit den 1990er-Jahren: 2,97 Millionen Menschen sahen 2022 "Fastnacht in Franken". 2020, als es noch keine Corona-Einschränkungen gab, waren es sogar fast vier Millionen. Nun kehrt die Sendung in altbekannter Größe und Heiterkeit zurück. Und wie! Das Publikum in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen sowie zu Hause vor den Fernsehgeräten erwartet eine dreieinhalbstündige Prunksitzung mit jeder Menge Tanz, Musik und Büttenreden. Mit dabei sind unter anderem der Kabarettist "Dreggsagg" Michl Müller, der Bauchredner Sebastian Reich mit der Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz sowie Tanzmariechen Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg und die Selleriegarde der KK Buchnesia. Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken übernimmt zum zweiten Mal die Sitzungspräsidentschaft.

Am Wochenende wird weitergefeiert

Das bunte Treiben lassen sich natürlich auch Prominente aus Kirche, Politik und Wirtschaft nicht entgehen. Wer in diesem Jahr in welcher Verkleidung über den roten Teppich wandelt und was hinter den Kulissen im Vorfeld der Veranstaltung passiert, zeigt die Reportage "Veitshöchheim außer Rand und Band. Prominente und Narren im Fastnachtsfieber" am Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr. Dass Fasching nicht ausschließlich etwas für Erwachsene ist, beweist die Sendung "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" am Sonntag, 19. Februar, um 18.45 Uhr. Bei der Jugend-Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken in Veitshöchheim geben Fastnachtsprofis wie Ines Procter oder Michl Müller ihr Wissen an junge Talente weiter. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, endet das närrische Treiben mit dem "Kehraus – Höhepunkte der Fastnacht 2023" um 20.15 Uhr.