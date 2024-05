"Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter": Kritik zum 12. Film der ARD-Reihe

In 'Daheim in den Bergen - Schulter an Schulter' gerät die Familie Wenninger in eine Krise, als ihr Bio-Hof die Zertifizierung zu verlieren droht. Die Leitner-Brüder versuchen zu helfen, doch auch sie kämpfen mit eigenen Problemen. Ein spannendes Familien-Drama in malerischer Bergkulisse.

Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter Drama • 17.05.2024 • 20:15 Uhr

Zukunft in Gefahr? Die stürmischen Zeiten finden auch im zwölften Film der ARD-Reihe "Daheim in den Bergen" kein Ende: "Schulter an Schulter", so der Episodentitel (Regie: Markus Imboden, Buch: Martin Zimmermann), möchte Florian Leitner (Matthi Faust) die benachbarten Wenningers mit dem Verkauf von Weideland unterstützen. Andernfalls verlieren Hans (Peter Kremer) und Helga (Petra Zieser) das Bio-Zertifikat für ihre Produkte. Florians Bruder Georg (Thomas Unger) ist jedoch skeptisch: "Wir haben keine Weide übrig", klagt er.

Der Traum Überhaupt sind die Leitner-Brüder alles andere als flüssig: In der Milchwirtschaft stehen teure Investitionen an, und Florian möchte als Investor in den Walserhof einsteigen, um Lisa (Theresa Scholze) bei der Erfüllung ihres Traums zu helfen. Er ahnt nicht, dass mehr als nur das Geld zwischen seiner Lebensgefährtin und ihrem geliebten Gasthof steht. Lisas Schwester Marie Huber (Catherine Bode) kämpft tapfer weiter mit der MS-Diagnose. Vom ärztlichen Rat, doch mal Yoga auszuprobieren, will die junge Mutter jedoch lange nichts wissen ...

"Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter" wurde von Mai bis Juli 2022 in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau (Bayern) und Umgebung gedreht. Wann die Reihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

