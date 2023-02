"Macht Geld – Die neuen jungen Reichen": TV-Kritik zur heutigen VOX-Reportage

TikTok-Star oder Influencer werden - das sind die neuen Traumberufe von vielen Jugendlichen. Es scheinen immer mehr junge Leute früh an Reichtum zu kommen. Ist das Geldverdienen heute wirklich leichter als früher? Die VOX-Reportage "Macht Geld – Die neuen jungen Reichen" begleitet Unternehmer, die es bereits geschafft haben, in jungen Jahren an viel Geld zu kommen.

"Macht Geld – Die neuen jungen Reichen" Reportage • 11.02.2023 • 20:15 Uhr

Sportwagen, Luxusuhren, teure Handtaschen: Auf Plattformen wie TikTok und Instagram kann leicht der Eindruck entstehen, dass der Traum vom großen Geld für alle immerzu in greifbarer Nähe ist – immerhin, so propagieren zahlreiche Online-Coaches und Lifestyle-Experten, benötige man dafür lediglich "das richtige Mindset". Die Hauptzielgruppe solcher Ansprachen: junge Leute. Doch ist es heute wirklich so unkompliziert, bereits in sehr jungen Jahren sehr reich und erfolgreich zu werden?

Junge Menschen, die wissen, was sie wollen Die prominent am Samstagabend platzierte VOX-Dokumentation "Macht Geld – Die neuen jungen Reichen" fragt bei denjenigen nach, die es am besten wissen müssen – also Menschen, "die ein Ziel vor Augen haben, dabei sind sich einen Namen zu machen oder schon an der Spitze des Erfolgs angekommen sind". Letzteres kann Saygin Yalçin von sich behaupten: Der 38-Jährige gründete bereits in jungen Jahren seine ersten Unternehmen und verkaufte diese für hohe Summen an Konzernriesen wie Amazon. Heute lebt er in Dubai, präsentiert auf YouTube die Show "Startup Hero" – und erreicht mit seinen Videos und Instagram-Postings regelmäßig rund eine Million Menschen weltweit.

Auch Sophie Kühn, die ebenfalls in der knapp vierstündigen Reportage zu Wort kommt, feierte schon früh ihre ersten Erfolge als Unternehmerin. Gerade einmal 24 Jahre war sie alt, als sie vor knapp neun Jahren 10.000 Folien aus China direkt in ihre Berliner Ein-Zimmer-Wohnung bestellte. Ihre Idee: selbstklebende Nagelfolie, die praktischer und haltbarer sein sollte als herkömmlicher Nagellack und vergleichbare Produkte. Tatsächlich entpuppte sich das Startup "Miss Sophie" als großer Hit. Mittlerweile erwirtschaftet Sophies Firma Millionen-Umsätze; auch auf Instagram ist die Marke mit mehr als 80.000 Followern beliebt.

Überall lauern Gefahren Klar: Nicht bei allen verläuft der Start ins Jungunternehmertum so reibungslos wie bei Aygin und Sophie. Wie der Film zeigt, ist der Weg meist steinig – vor allem, wenn hoffnungsvolle Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer auf dubiose Onlineanzeigen hereinfallen. Um herauszufinden, ob im Netz tatsächlich das schnelle Geld winkt, wagt eine VOX-Reporterin den Selbsttest. Reich werden leicht gemacht – oder entpuppt sich das Angebot tatsächlich als Täuschung?

"Macht Geld – Die neuen jungen Reichen" – Sa. 11.02. – VOX: 20.15 Uhr