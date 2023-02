"Verstehen Sie Spaß?": Infos zur heutigen ARD-Sendung

In der ersten Ausgabe des Jahres von "Verstehen Sie Spaß?" kommt Nico Santos in eine stressige Situation. Für den Popstar geht es dabei in die griechische Botschaft. Natürlich ist Nico Santos nicht der einzige Promi, der von Moderatorin Barbara Schöneberger reingelegt wird. Auch Barbara Wussow und Riccardo Simonetti landen in einer ungewöhnlichen Situation.

Verstehen Sie Spaß? Show • 11.02.2023 • 20:15 Uhr

Seit April des vergangenen Jahres führt Barbara Schöneberger durch den Unterhaltungs-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?". Was die Einschaltquoten betrifft, fällt die Bilanz bislang durchwachsen aus. Auffällig: In jeder Ausgabe ist die Redaktion bemüht, auch sehr jungen Gäste einzuladen, um auch ein jüngeres Zielpublikum anzusprechen. So auch diesmal.

In der Debüt-Show 2023 sind Barbara Wussow, Riccardo Simonetti, Tahnee, Nico Santos, Tan Caglar und die Serien-Crew des ARD-Dauerbrenners "In aller Freundschaft" eingeladen. Dazu das Ensemble der Revue-Show "Arise". Ein wilder Mix.

Einschaltquoten-Achterbahn für "Verstehen Sie Spaß?" Zur Erinnerung: Ihren Einstand gab Barbara Schöneberger, die sonst auch häufig in RTL-Diensten steht, vor knapp einem Jahr. Und damals sah alles noch sehr vielversprechend aus: Rund 4,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verschafften ihrer ersten Sendung am 2. April 2022 einen Marktanteil von 16,6 Prozent. Damit lag die Show in etwa auf dem Niveau der Abschiedsgala von Schönebergers Vorgänger Guido Cantz im Dezember 2021.

Danach erfolgte allerdings ein Einbruch: Die "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe Ende Juni 2022 wollten nur 2,29 Millionen Fans sehen (Marktanteil: 13,8 Prozent) – der schlechteste Wert in der Historie des Formats. Die Oktober-Show verfolgten zuletzt 3,93 Millionen Menschen (15,8 Prozent Marktanteil).

Verstehen Sie Spaß? – Sa. 11.02. – ARD: 20.15 Uhr