Schwanger oder verlobt? Schwester treibt Ben Zucker in den Wahnsinn

Diesen Cafébesuch wird Ben Zucker so schnell wohl nicht vergessen. Schwester Sarah bittet den Schlagersänger zu einem Gespräch. Doch jedes Mal, wenn sie kurz davor ist, ihre große Neuigkeit zu verkünden, geht etwas schief. Was Zucker nicht weiß: Das Team von "Verstehen Sie Spaß?" hat seine Finger im Spiel.

Ein Lockvogel ist nicht genug: Schlagerstar Ben Zucker bekommt es gleich mit einer ganzen Armada an Menschen zu tun, die nur eines im Sinn haben – ihn hereinzulegen. Dabei ahnt der Künstler in der neuen Folge von "Verstehen Sie Spaß?" zunächst nichts Böses, als ihn seine Schwester Sarah in einem Café zum Gespräch bittet, auch wenn er sich mit der Gesamtsituation nicht ganz wohlfühlt. Denn Cafébesuche behagen dem 39-Jährigen generell nicht.