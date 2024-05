"Kampf der Realitystars": Gisele Oppermann macht sich bei allen unbeliebt: "M..tstück"

Ultimative Spannung bei "Kampf der Realitystars": Dramatischer konnte es kaum werden. Dafür sorgte ein nervenaufreibender Ciffhanger. Zuvor gab es mit einem Neuzugang frischen Wind und eine Bewohnerin ging freiwillig.

Der geschmeidige Griff in die Trickkiste Laaaangweilig! Weder Verbal- noch sonstige Attacken zwischen Maurice Dziwak und Lieblingsfeind Aleksandar Petrovic. Keine neue Liebelei – und an das Gekuschel von Calvin Kleinen und Elsa Latifaj hat man sich ja auch schon gewöhnt. Da kann's schon mal lauer zugehen in der Sala. Maurice wurde so lethargisch, dass er nicht mal mit sich selbst sprach. Also musste sich die Produktion etwas Spannungssteigerndes einfallen lassen. Die Redaktion kreißte und gebar – einen Cliffhanger! Tataaa!

Deshalb ist noch nicht raus, ob Tanja Tischewitsch und Kevin Schäfer wirklich raus sind. Eigentlich wären sie es schon. Erst kegelte die Gruppe mehrheitsmäßig den verdutzten Kevin aus dem Strandhäuschen. Dann brachen die beiden Neuankömmlinge, Gisele "Heulsuse" Oppermann und Colleen "Ich bin Psychologin" Schneider, den Stab über Tanja. Als beide aber frustriert (Tanja: "Das hat Gisele entschieden, die dumme Kuh!", Kevin: "Ich bin so enttäuscht von Aleks, was ein W...ser!") ihr Köfferchen packen wollten, fanden sie Post von der Redaktion. Denn: Eine oder einer darf bleiben. Allerdings müssen sich beide selbst einigen, wer sich die intrigante Clique weiter zumuten und wer nach Hause fliegen muss.

Und wie der Diskurs endet, wird erst nächste Woche gezeigt. Boah, ein dramatischer Cliffhanger, welch ein geschmeidiger Griff in die Trickkiste.

Lilo sagt die Zukunft voraus Ja, das hat niemand kommen sehen. Nicht einmal Sala-Seniorin Lilo (69), und die hat in 45-jähriger Tätigkeit als Seherin "wirklich schon alles gesehen." Und vieles sogar voraus. Und manches davon sogar richtig. Aber Lilo wurde diesmal mehrfach überrascht. Zunächst mal vom Auszug ihrer altersnahen Freundin Annemie Herren (60). Die musste ihren Fußschmerzen, vor allem aber ihrem Heimweh ("Ich war noch nie so lange weg von Zuhause") Tribut zollen und strich unter Tränen ("Ich schaffet nit, ich jebe auf!") freiwillig die Segel.

Weil Lilo das nur so halb ("Ich habe gesehen, dass sie sich zu viel zugemutet hat") vorhergesehen hatte, wollte sie wohl etwas für ihr Selbstverständnis tun – und lud alle Salaisten ein, ihr je eine Frage über die Zukunft zu stellen. Nach anfänglichem Zögern (Elsa: "Ich hab Angst vor der Frau") robbten sich dann doch etliche Stars an das lauschige, kerzenbeleuchtete Hellsehertischchen am Strand heran.

Isi Glück wollte wissen, ob sich bei ihr noch ein Kinderwunsch ausprägen wird. Ja, und sogar noch mehr: "Du wirst innerhalb von fünf Jahren ein wunderschönes Kind kriegen, denn der Mann dazu liebt dich abgöttisch." Aleks freute sich über die Aussicht (!), "beruflich ein Super-Angebot" zu erhalten. Gisele weniger darüber, dass sie "jemand Neues kennenlernen" werde, der "zwischen drei Jahre jünger oder sieben Jahre älter – oder umgekehrt" sein wird. Und Maurice guckte wie ein Auto, als ihm Lilo sagte, dass er "zwei Autos haben" werde, wobei eines von "einem beschädigt wird, da ärgerst du dich schwarz".

Calvin: "Ohne Saufen, Rauchen und Betten, das wird ein Sch...tag" Calvin saß vor Lilo wie ein ahnungsloses Kaninchenjunges vor der Schlange. Mit großen Augen, leerem Blick. Beinahe hätte er gemümmelt. Auch ihm sagte Lilo eine "Top-Karriere" voraus, und: "Die Frau deines Lebens kommt innerhalb von vier Jahren." Da wusste der Schwerenöter vom Dienst gar nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Aber Lilo setzte nach: "Natürlich wirst du fremdgehen, du Schwein. Aber: Pass auf!"

Die Zukunft mag ungewiss sein, die Gegenwart war hart. Dafür hatten die Salaisten selbst gesorgt. Beim "Bestrafungsspiel" versagten sie auf ganzer Linie. Jedem war ein Luxusgegenstand zugeteilt, für den er bei "Oh mein Gott" die Verantwortung trug. Wer versagte, dessen Luxusgegenstand war für alle futsch.

Die erste Runde (Das Wort "Goooooott" 25 Sekunden lang dehnen, ohne einzuatmen) hatten schon nur Calvin, Gisele und Cecilia Asoro überstanden. Aber beim Lückentext-Auffüllen scheiterten auch sie. Wörter wie "Oval Office", "Offerte", "Orakel" oder "Oberkellner" – wer soll so was schon wissen?

Alkohol, Zigaretten, Betten (bis auf die der Seniorinnen), Schminke und Spiegel, Kaffee und Kaffeemaschine, Pool, Sportecke, Sonnenliegen – alles für mindestens 24 Stunden perdu. Entsprechend war die Stimmung. "Ohne Saufen, Rauchen und Betten, das wird ein Sch...tag", wusste Calvin. Die Verzweiflung griff um sich: Elsa stand so unter Schock, dass sie freiwillig putzte. Gisele war kurz davor, in die Tischkante zu beißen: "Nicht rauchen? Ich bin kurz vorm Heulen." Na, das hätte man (und Lilo) ja auch vorhersehen können. Isi ordnete es immerhin richtig ein: "Wir sind die schlechteste Gruppe aller Zeiten."

Gisele Oppermann kommt nicht gut an Gisele! Die Oppermann hat eine Sprengkraft wie die Bombe, die der Fastnamen-Vetter Oppenheimer basteln half. Die "Ikone" (O-Ton Kevin) machte sich innerhalb weniger Minuten bei allen unbeliebt. Erst maulte sie über die Unordnung, dann wollte sie partout (und vergeblich) Annemies frei gewordenes Bett ("Sonst krieg ich Hüfte und Rücken"). Ihr Selbstbewusstsein verhält sich diametral zu ihrer Beliebtheit. "Ich hab hier keine Konkurrenz", sagte sie. Und als sie an der "Wand der Wahrheit" erfuhr, dass die Zuschauer sie als "humorloseste Spaßbremse" einstuften, meinte sie: "Zuschauer mögen mich oft nicht so, aber man muss ja nicht von jedem gemocht werden."

Dass diese Einschätzung überdenkenswert ist, müsste sich eigentlich aus alten Dschungelcamp-Zeiten wissen. 2019 wählten sie die Zuschauer nämlich in neun Dschungelprüfungen in Folge – und sicher nicht, weil sie allen so sympathisch war. Auch im Camp kommt sie mit ihrer biestigen Art nicht recht an.

"Das wird Ärger geben, das ist klar", murrte Calvin miefig – gänzlich untypisch für den zum Oberlustigsten erklärten Launebär. Lilo dachte ausnahmsweise an die Vergangenheit: "Gisele hab ich bei GNTdingens gesehen, und da war sie ein M..tstück", Cecilia eher an die Zukunft: "Jetzt hat sie die Macht, aber das ändert sich und dann ist sie schneller raus, als sie denkt."

Cecilia: "Jeder denkt hier nur an seinen Ar...!" Schön: Auf ihrer Achterbahn der Gefühle erlebten Maurice und Aleks ein ungeahntes Hoch. Beim Safety-Spiel spielten sie erstmals in einem Spiel miteinander – und gewannen. "Die Energien haben sich miteinander verschmolzen", fabulierte Aleks pathetisch. Allerdings war es hauptsächlich Tanjas Wissen und Gedankenschnelligkeit, die die beiden wandelnden Muckibuden zum Sieg führten. Das dankten die Heroen aber schlecht. Als sich herausstellte, dass nur einer aus dem Trio die begehrte Safety erhalten würde, fiel keinem der Kolosse das schöne Motto "Ladies first" ein. Klar, meinte Cecilia: "Jeder denkt hier nur an seinen Ar...!"

Tragisch: Das Platzen der rosa-romantischen Blase über Kevins Kopf. War der doch so von Aleks begeistert. Er ließ sich sogar von ihm das Flaumbärtchen stutzen. Um dann in der "Stunde der Wahrheit" rasiert zu werden. "Alle habe gesagt, was für ein schlechter Mensch Aleks ist, aber ich wollt nicht voreingenommen sein. Und jetzt rammt er mir so ein Messer in den Rücken." Da wäre Kevin fast zur heulenden Gisele geworden! Nicht auszudenken, wenn er den Cliffhanger "überlebt" und in die Sala zurückkehrt.