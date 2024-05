"Schock Schalom – jung, jüdisch, jetzt": Kritik zur neuen "37°"-Reportage-Ausgabe

Die TV-Reportage 'Schock Schalom' wirft einen Blick auf die Erfahrungen junger Juden in Deutschland nach den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten. Wie reagieren sie auf zunehmenden Antisemitismus?

Die Erfahrungen junger Juden in Deutschland

War es Judenhass, ein neuer Antisemitismus – oder doch mehrheitlich die Kritik an der israelischen Regierung, die gnadenlos zurückschlug nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf israelische Juden mit 1.170 Toten und 250 verschleppten Geiseln? Übergriffe auf jüdische Mitbürger häuften sich, Juden in Deutschland fühlen sich (wieder) bedroht. Bei Kulturveranstaltungen und an Universitäten zeigte sich kaum Empathie mit den jüdischen Opfern. Die "37°"-Reportage fragt: Wie gehen junge Juden und Jüdinnen mit der neuen Feindseligkeit um?