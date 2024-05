"ARD History: 1949 in Ost und West": TV-Kritik zur ARD-Reportage über das geteilte Deutschland

Im Jahr 1949 teilen die USA und die Sowjetunion Deutschland in zwei Staaten auf. Diese ARD-Doku beleuchtet, wie Familien in Ost und West nach der Trennung einen Neustart wagen.

1949 – es ist das Jahr der endgültigen deutschen Teilung für viele Jahrzehnte. In Bonn wird am 23. Mai das Grundgesetz der Bundesrepublik verkündet, in Ostberlin verkündet der spätere Staatspräsident Wilhelm Pieck die Verfassung der DDR. Die deutsche Einheit war damit in weite Ferne gerückt. Die ARD-Doku "1949 in Ost und West" fokussiert das Schicksalsjahr 1949 mithilfe zweier Familien im geteilten Deutschland. Der Film von Katja Herr (RB) begleitet Maria Bastille und Jördis Krey bei ihrer persönlichen Spurensuche. Sie wollen herausfinden, wie es damals, vor 75 Jahren, ihren Familien ergangen ist.