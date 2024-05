Wie 'Dr. Nice' dem 'Tatort' die Stirn bietet: Dreamtool-Chef Stefan Raiser erklärt's

Es gibt sie immer mal wieder, diese neuen TV-Formate, die erst einmal nicht außergewöhnlich klingen und dann groß einschlagen. So geschehen mit der Medical-Reihe "Dr. Nice", die im Frühjahr 2023 mit zwei Filmen an den Start ging und gleich durchschnittlich 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm lockte. Die Geschichte über den unangepassten Chirurgen, der aufgrund einer Handverletzung vorübergehend nicht operieren kann und in einer Landarztpraxis an der Ostsee landet, scheint einen Nerv zu treffen. "Ich glaube, dass so ein Format so einschlägt, hat auch viel mit diesen Zeiten zu tun", erklärte der Mann hinter dem Überraschungserfolg, TV-Produzent und Dreamtool-Chef Stefan Raiser, im Interview zum Start der zweiten Staffel am vergangenen Sonntag.