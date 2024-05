"Die spinnen, die Deutschen": Kritik zur ZDF-Doku über den deutschen Humor

In der ZDF-Doku 'Die spinnen, die Deutschen' wird untersucht, wie viel Wahrheit in den Klischees über die Deutschen steckt und ob wir über uns selbst lachen können. Mit humorvollen Einblicken von bekannten Comedians wie Michael Mittermeier und Oliver Kalkofe.

Ach ja, die Deutschen. Sie haben keinen Humor, nehmen das Leben viel zu ernst, blicken grimmig drein und sind überhaupt fürchterlich effizient und penibel. So weit die mannigfaltigen Klischees, die über die hiesige Bevölkerung kursieren – nicht nur im Ausland, sondern auch beim Blick auf uns selbst. Doch wie viel Wahrheit steckt in den oft mit Augenzwinkern vorgetragenen Vorurteilen? Und wie reagieren wir, wenn Comedians uns schonungslos den Spiegel vorhalten? Können wir über uns selbst lachen? Und die Frage aller Fragen: Wie viel Humor haben und vertragen die Deutschen denn nun wirklich? Anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums der Bundesrepublik forscht eine Doku im Ersten unter dem vielsagenden Titel "Die spinnen, die Deutschen" nun nach.

Sketche, Realsatire und lustiges Archivmaterial

Der Film von Biggi Seybold blickt zurück auf bewegte Humor-Jahrzehnte und zeigt auf, was ausländische Beobachter und zugewanderte Migranten an den Deutschen so richtig komisch fanden. Wie die Eigenarten der autochthonen Bevölkerung aufs Korn genommen wurden und werden, untersucht die Doku anhand von Klassikern wie Loriots teutonischen Prototypen und Phil Laudes "Alman".