Bei Guido Maria Kretschmer liegen die Nerven blank wegen "Verstehen Sie Spaß?"-Aktion

Stress für Guido Maria Kretschmer. Der Designer wollte sein neuestes Hörbuch einlesen, doch es kam anders als geplant. Das Buch war voller Fehler. Doch Kretschmer hat die Rechnung nicht mit dem Team von "Verstehen Sie Spaß?" gemacht.

Drei Bücher hat Guido Maria Kretschmer bereits geschrieben, noch im Oktober erscheint sein neuestes Werk "19.521 Schritte: Vom Glück der unerwarteten Begegnung". Weil es dann auch als Hörbuch zu erwerben ist, legt der Modedesigner höchstpersönlich Hand an und liest das Buch in einem Tonstudio ein. Was der 58-Jährige aber nicht ahnt: Die Macher von "Verstehen Sie Spaß?" nutzten die Gelegenheit, um ihn böse hereinzulegen.

Guido Maria Kretschmer: "Bitte nicht, ich habe Angst!" "Ich bin gerührt, mehr geht nicht", freut sich Kretschmer zunächst noch, als ihn der Regisseur mit einem Vorabexemplar seines Buches überrascht. Das sei in einer Stückzahl von 1.500 Exemplaren bereits an Medienvertreterinnen und -vertreter, Influencerinnen und Influencerinnen sowie Kritikerinnen und Kritiker versendet worden. Doch kaum liest Kretschmer von dem Vordruck ab, wird er am laufenden Band vom Regisseur unterbrochen: "Im Buch steht das bei mir anders."

Zunächst nimmt es der TV-Star noch scheinbar gelassen und mit Humor hin. Dass im Vorabexemplar statt "Wer nie losgeht, kann auch nie ankommen" das sinnentstellende "Wer nie losgeht, kann auch nie kommen" zu lesen ist, quittiert er eindeutig zweideutig: "Das ist natürlich schwierig. Das kannst du auch nicht mit Viagra regeln." Doch je mehr fehlerhafte Unterschiede zum Manuskript offenkundig werden, desto verzweifelter wird der Buchautor: "Bitte nicht, ich habe Angst!"

Da half nur noch Galgenhumor Nach unzähligen Hinweise des Regisseurs übt sich Guido Maria Kretschmer in Galgenhumor: "Ich kann mir das nur so erklären, dass die Lektorin an einer brennenden Hanfplantage vorbeigelaufen ist und tief eingeatmet hat." Außerdem sagt er: "Ich möchte das Buch gerade nicht mehr in die Hand nehmen, wenn ich ehrlich bin."

Wie die fiese Aktion mit versteckter Kamera ausgeht, löst die neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" auf, die am Samstag, 7. Oktober, ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Neben Kretschmer begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger auch Esther Sedlaczek, Oliver Korittke, Leonard Lansink, Luca und Christina Hänni und Max Raabe.