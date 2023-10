"SOKO Stuttgart – Die Nachtwache": TV-Kritik zum Start der 15. Staffel

Das Team um Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert ( Astrid M. Fünderich ) kehrt mit neuen Episoden zurück. In der ersten Folge der 15. Staffel bekommt es die SOKO Stuttgart mit einem Verbrechen an einem 17-jährigen Mädchen zu tun. Der Teenager wird im Schatten der Nacht erschlagen.

Die Verbrecherjagd in der Schwabenmetropole geht in die nächste Runde: Schon in mehr als 300 Episoden löste das Team spannende Fälle. Zur Auftaktfolge der neuen, 15. Staffel "Soko Stuttgart" muss das Publikum zwar zunächst auf die taffe Blondine verzichten und mit Joachim Stoll (Peter Ketnath) als leitender Ermittler vorliebnehmen, an gewohnt mitreißenden Fällen zum Mitraten sparen die Drehbuchautoren Frank Kayan und Colin Zech jedoch nicht.

Ein Flaschensammler mit wichtigen Infos

Seiffert hat nämlich dienstfrei, ist beim Wandern mit Richard. – "Wer's braucht", schnaubt ihr Kollege Stoll verächtlich, während er sich am neuen Tatort einer Leiche nähert. Die 17-jährige Zeynep Yesil trieb sich bis spät in die Nacht mit Freunden in der Stuttgarter Innenstadt herum – und wurde am Morgen erschlagen in einer Unterführung aufgefunden. Ob "Die Nachtwache", wie der Untertitel lautet, etwas gesehen hat? Fragwürdig, da es sich bei dieser Besatzung doch nur um ältere Semester handelt. So fischen die Beamten zunächst im Trüben, kann man sich doch wenig auf die Aussagen eines sich ständig wiederholenden Rentners verlassen. Dann taucht aber plötzlich der verdächtige Flaschensammler Stephan Berisha (Milton Welsh) auf und bringt Licht ins Dunkel ...