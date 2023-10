"Die Kneipenwahl in Bayern – Der Wahlcheck mit Eva Schulz": Kritik zur Reportage im ZDF

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen stehen vor der Tür. Journalistin Eva Schulz geht in der Reportage in die Kneipe und fragt dort junge Menschen, nach Themen, die sie bewegen und aus ihrer Sicht von der Politik nicht genug angegangen werden.

Die Kneipenwahl in Bayern – Der Wahlcheck mit Eva Schulz Talkshow • 06.10.2023 • 00:45 Uhr

Am 8. Oktober sind die Menschen vom Main bis zum Alpenrand aufgefordert, den 19. bayerischen Landtag zu wählen. Seit 1946 ging stets die CSU als stärkste Partei hervor und obwohl die Konservativen um Ministerpräsident Söder bei der letzten Landtagswahl 2018 das zweitschwächste Ergebnis aller Zeiten einfuhr, reichte es noch zu 37,2 Prozent. Das Bundesland gilt demnach als tiefschwarz, doch betrachtet man die jungen Menschen unter 30 scheint dies keineswegs in Stein gemeißelt zu sein. 2018 brachten es die Grünen in dieser Altersgruppe auf 22 Prozent, die CSU kam auf 28 Prozent. Was bewegt die jungen Menschen im Freistaat, und was erwarten sie von der Politik? Dieser Frage widmet sich spät in der Nacht das ZDF-Politformat "Die Kneipenwahl in Bayern – Der Wahlcheck mit Eva Schulz", ein Stammtisch der anderen Art.

Politische Themen zwischen Bier und Wein Eva Schulz, unter anderem bekannt aus dem Talkformat "Deutschland 3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz", kehrt in eine urige Nürnberger Kneipe ein. Dort soll nicht nur wahlweise Weißbier oder Prosecco fließen, hier kommen junge Leute zu Wort, die sich in ihren politischen Anliegen zu wenig gehört fühlen. Allesamt eint sie der Wunsch nach Gerechtigkeit, sei es in den Bereichen Migration, Queer-Feindlichkeit, Bildung, Klima und Ernährung. Insgesamt dürfen drei Bayerinnen und Bayern ihren Frust am Tresen zum Ausdruck bringen.

Nun kommt das demokratische Kneipenpublikum ins Spiel: Es wird abgestimmt, welchem von der Politik vernachlässigten Thema sich Eva Schulz in einer Reportage annehmen soll. Dann begibt sich die Journalistin auf die Reise durchs Bundesland und stellt kritische Nachfragen bei Verantwortlichen und Politikerinnen und Politikern. Dabei spielt die Lebenswelt ihrer "Kneipenbekanntschaft" ebenso eine Rolle, wie die Suche nach Heldinnen und Helden des Alltags.

Der Wahlcheck in Hessen Doch nicht nur in Bayern wird gewählt, auch in Hessen stehen Landtagswahlen an. So tauscht Eva Schulz das Weißbier einen Tag später gegen Äppelwoi und absolviert auch hier einen Kneipenbesuch (Freitag, 6. Oktober, 1.15 Uhr). Das Prinzip bleibt das gleiche: Drei junge Hessinen und Hessen tragen mit ordentlich Wut im Bauch ihre Forderungen an die Politik vor, dann wird abgestimmt – und Schulz begibt sich wieder auf die Suche nach Antworten.

Die Kneipenwahl in Bayern – Der Wahlcheck mit Eva Schulz – Do. 05.10. – ZDF: 00.45 Uhr