"Da kommst Du nie drauf!": Infos zur 40. Folge mit Johannes B. Kerner

Zwei prominente Rateteams, zehn Spielrunden und eine Menge kurioser Fragen: In der ZDF-Sendung "Da kommst Du nie drauf!" ist der Name Programm. Denn wer hätte gedacht, dass Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards bei der Krönung der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. 1953 im Knabenchor sang? Auch die Tatsache, dass Faultiere aufgrund ihrer langsamen Verdauung nicht pupsen können, dürfte wohl in kaum einem Biologiebuch der Sekundarstufe I zu finden sein. Doch eben jenes Nischenwissen müssen die prominenten Rategäste beweisen, die sich diesmal den von Johannes B. Kerner vorgelesenen Fragen stellen. Am Ende winkt wie immer eine Gewinnsumme für einen guten Zweck.