"B:REAL" mit Gina-Lisa Lohfink und Co.: So wird die zweite Staffel Reaity-Soap

Die Reality-Soap "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" kehrt mit der zweiten Staffel zurück. In 100 neuen Folgen geben Stars einen Einblick in ihr "Privatleben". Zwischen alten Bekannten und neuen Gesichtern brodelt es direkt zum Auftakt.

Berlin ist nach wie der vor der deutsche Hotspot nummer ein für alle, die sich öffentlich gern in Szene setzen. Das zeigt einmal mehr das RTLZWEI-Format "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" (ab Montag, 2. Oktober, werktags, 17.05 Uhr). Die Reality-Daily-Soap um Kader Loth, Ismet "Isi" Atli, Cosimo Citiolo, Nathalie Gaus, Mrs. Marlisa, Fabio De Pasquale und Co. geht nach den ersten 15 Folgen nun in die zweite Staffel – dieses Mal mit ganzen 100 Folgen. RTLZWEI verspricht "exklusive Einblicke" in das Privatleben der Reality-Stars. Man kann es also durchaus mit einer Art Video-Tagebuch aus Vogelperspektive vergleichen.