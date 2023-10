NFL: American Football live bei RTL

In England gilt der Rasen des Wembley-Stadions als heilig. Doch auf dem Grün, auf dem sonst die "Three Lions", die englische Fußball-Nationalmannschaft, ihre Heimspiele austragen, regiert vorübergehend nicht König Fußball, sondern der Namensvetter aus den USA: American Football. Die NFL macht drei Sonntage in Folge Station in London, eröffnet wird die Serie am 1. Oktober mit der Partie der Jacksonville Jaguars gegen die Atlanta Falcons. Seit dieser Saison hält RTL die Übertragungsrechte an der NFL, der Kölner Sender zeigt auch alle London Games live im Free-TV.