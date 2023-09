Fernsehpreis fällt beim TV-Publikum durch: So verlief die Verleihung

Das Interesse des TV-Publikums am Fernsehpreis war am Donnerstagabend eher gering, wie die Einschaltquoten zeigten. Auch die Reaktionen im Netz fielen alles andere als positiv aus. Hier gibt es die Zusammenfassung zur Verleihung.

Quoteneinbußen beim "Deutschen Fernsehpreis": Im Schnitt sahen nur 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstagabend die alljährliche Gala-Veranstaltung auf SAT.1, Rund 270.000 davon waren Teil der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: 2022 übertrug das ZDF die Preisverleihung und bewegte damals mit 2,18 Millionen Zusehenden mehr als doppelt so viele Menschen zum Einschalten.

Wahl der Jury löste Unzufriedenheit aus

Auch das Fazit des TV-Publikums zur diesjährigen Verleihung fällt mau aus. Nachdem etwa Tom und Bill Kaulitz in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" mit ihrem RTL-Format "That's my Jam" gegen "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) und "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF) gewonnen hatten, kommentierte eine Facebook-Nutzerin: "Wer war denn da in der Jury? Die durchgeknallte Sendung von den Kaulitz Twins, Euer Ernst??!! 'Wer stiehlt mir die Show' ist so eine geniale Unterhaltungssendung und die Gewinnersendung nur ein Billig-Abklatsch von dem US Original!"