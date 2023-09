So geht es mit der Erfolgsserie "Das Boot" weiter

Der Markenname "Das Boot" hat immer noch einen Ruf wie Donnerhall. Bis heute ist Wolfgang Petersens klaustrophobischer Kriegs- und Unterwasser-Thriller (nach dem Roman Lothar-Günther Buchheims) einer der erfolgreichsten und am stärksten im Gedächtnis verhaftete Kinofilm, der jemals aus Deutschland kam. Entsprechend schlau war wohl die Idee, 2018 eine Serie nach dem Stoff aufzulegen. Denn auch, wenn die Kritiken nicht immer blendend waren, die solide gemachte historische Kriegs- und Thrillerserie fand national wie international ihr Publikum, ja sie war ein Cash-Bringer für die deutsche Sparte des Pay-TV-Senders Sky. Der hat nun jedoch das Ende seiner Fiction-Sparte beschlossen. Entsprechend dürften die (nur) sechs Episoden der vierten Staffel (ab Samstag, 23. September, in Doppelfolgen, um 20.15 Uhr, bei Sky One oder auf Abruf) wohl die letzten sein.

Die Alliierten, die im Juli 1943 Sizilien und im September das italienische Festland erobern, nehmen den deutschen Booten viele Häfen weg. Man sitzt in der Falle. Als die Geschwister Klaus und Hannie Hoffmann (neu dabei: Rosalie Thomass) sich wieder versöhnen und den Kampf gegen das Regime aufnehmen, treten ihnen potente Gegenspieler in den Weg. Mit Anna Schudt und Johann von Bülow (als Nazi "Power Couple" Gruber), Ernst Stötzner, Franz Dinda, Florian Panzner und Rainer Bock ist das unter der Regie von Dennis Gansel ("Die Welle") entstandene Serienwerk bis in die Nebenrollen stark besetzt.

Überzeugende Stimmung

"Das Boot" scheute sich nicht, in Sachen Set-Design schwierige Schauplätze zu bespielen (das historische New York in Staffel zwei oder aktuell in Staffel vier das Berlin des Jahres 1943). Dabei zog man sich optisch und in Sachen "erzeugte Stimmung" sehr ordentlich aus der Affäre. Nur in Sachen Handlung blieb der Stoff trotz aller Intention, bisher verborgene oder wenig ausgeleuchtete Seiten des Krieges zu erzählen, oft zu sehr an der Oberfläche.