"Sing meinen Song": Diese Stars sind in der neuen Staffel dabei

"Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf. Ich freue mich auf neue Künstlerinnen und Künstler, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren!", betont der "An guten Tagen"-Interpret in einer Sender-Mitteilung. Beim "Sing meinen Song"-Team bedankt er sich ausdrücklich für das in ihn gesetzte "Vertrauen".