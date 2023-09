Gastgeberin nutzt "Das perfekte Dinner" als Chance auf persönliche Transformation

"Ich würde mich selbst als schüchtern bezeichnen", sagt Sabine aus Mettmann lächelnd. Das werden ihr sowohl ihre Gäste als auch das TV-Publikum nur bedingt abnehmen, überzeugte sie an den ersten beiden Abenden mit Wortwitz ("Feuerwehrmann Mathias brennt wohl für seinen Job"). Was die 34-jährige Social-Media-Managerin ("Ich hatte schon 2011 meinen ersten Blog über Nagellack") die Anmeldung emotional gekostet hat, gibt sie erst an Tag 3 von "Das perfekte Dinner" an Rhein, Ruhr und Wupper zu.