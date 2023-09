Trennung im Sommerhaus: Maurice und Ricarda gaben sich zuversichtlich

Nach 148 Tagen

Es ist vorbei! Drehbuchautoren-Streik in Hollywood offiziell beendet

So etwas gab es in Hollywood noch nie: 148 Tage lang hielt die Arbeitsniederlegung die Filmbranche in Atem. Nun ist der Drehbuchautoren-Streik offiziell vorbei. Es konnte eine vorläufige Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden.

