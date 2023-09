"Das perfekte Dinner": Olli verzaubert Gäste mit "magischem Staub"

Zum Auftakt der neuen Woche von "Das perfekte Dinner" ging es zu Olli. Seine Grill-Kreationen veredelte der erklärte Barbecue-Fan mit einer guten Portion selbst gemischten "Magic Dusts".

Eigentlich hat er so gar nichts Militärisches an sich: Dennoch war Olli aus Leverkusen zwölf Jahre lang Berufssoldat. Über sich selbst sagt er: "Ich möchte empathisch, ein guter Mitmensch sein und einfach den Spaß am Leben weitergeben." Diese hehren Ziele haben ihn geradewegs in die Gehaltsabrechnungs-Abteilung eines "großen Düsseldorfer Unternehmen" katapultiert.

Low, slow und mit Liebe gemacht Bleibt für das Ausleben genussreicher Mitmenschlichkeit eigentlich nur noch eine Spielwiese: "Das perfekte Dinner". Dieses ist in dieser Woche der oft als "grundehrlich" gefeierten Region an Rhein, Ruhr und Wupper gewidmet – und dazu den Produkten eines nicht unbekannten, in Mülheim an der Ruhr ansässigen Discounters. Bei Grill-Fan Olli sieht das so aus:

Vorspeise: Pulled Pork auf Coleslaw

Hauptspeise: Beef Brisket mit Smashed Potatoes, kandierten Möhren und einer Brombeer-Portwein-Jus

Nachspeise: Deconstructed Sanddorn-Cheesecake mit Baconchip

"Ich sehe einen bärtigen Mann vor mir", kommentiert Sabine (34) das Menü vorab. Was der tatsächlich leicht bebartete, sympathische 36-Jährige nach dem Motto rund um sein exquisites Pulled Pork ("Hoffentlich ist es nicht zickig und wird rechtzeitig zart") und Brisket ("Dat ist dat Schätzchen, drei Kilo Wagyu Rinderbrust") zelebriert, kann nur mit einem Wort beschrieben werden: Hingabe. Zart wird das "liebe Stück" mit Ollis eigener Gewürzmischung ("Magic Dust Rub") massiert, in "Butcher Paper" eingeschlagen und "low & slow" (Olli), also ultra-entspannt, gegart.

Olli sieht sich nun mal nicht "in der Ecke Chichi und Fine Dining". Zwar garniert er sein Dessert mit Physalis ("Sehen immer gut aus, haben aber keinen Sinn"). Sein Vorhaben ist ganz klar "Soulfood". Damit rennt er bei Joy (31) offene Türen ein: "Das Brisket ist out of this world."

Auch Mathias (42), der bereits den in Earl Grey eingelegten Gin-Aperitif in den höchsten Tönen lobte, schwärmt: "Mit Liebe gemacht." Vielleicht ist es die durchgängige Fleischlastigkeit (selbst auf dem Dessert thronte ein kandierter Bacon-Chip), die Olli letztendlich "nur" 33 Punkte beschert. Aber sein Ziel, Wohlfühl-Atmosphäre zu verbreiten, hat er geschafft. "Wo sonst kann man sich anderen Leuten so richtig durchschlemmen", seufzt Sabine. "Das perfekte Dinner" – es läuft.