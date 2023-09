"Navy CIS"-Star David McCallum gestorben

20 Jahre lang war auf Dr. Donald "Ducky" Horatio Mallard Verlass. Der Gerichtsmediziner aus der Krimiserie "Navy CIS" war mit Kittel und Fliege ein echtes Markenzeichen des TV-Dauerbrenners. Nun ist sein Darsteller David McCallum im Alter von 90 Jahren gestorben, wie der produzierende Sender CBS bekannt machte. McCallum sei am Montag im New York Presbyterian Hospital eingeschlafen, umgeben von seinen engsten Angehörigen.

"David war ein begnadeter Schauspieler und Autor, geliebt von vielen Menschen aus der ganzen Welt", heißt es in einem Senderstatement. "Er lebte ein unglaubliches Leben, und sein Erbe wird für immer fortbestehen durch seine Familie und die unzähligen Stunden in Film und Fernsehen."

David McCallum kam 1933 in Schottland zur Welt. Sein Vater war erster Geiger beim London Philharmonic Orchestra. Auch er selbst studierte zunächst Musik an der Royal Academy of Music in London, ehe er ein Schauspielstudium anschloss. In den 60er-Jahren bekam der Schotte Rollen in Filmen großer Regisseure wie John Huston ("Freud") und John Sturges ("Gesprengte Ketten", beide 1962).