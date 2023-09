Channing Tatum verrät, warum er Schauspieler geworden ist

Er ist nicht nur für seinen durchtrainierten Körper, sondern auch für sein Schauspieltalent bekannt. Ob in “Magic Mike”, “21 Jump Street” oder “The Lost City”: Channing Tatum weiß, wie er ein Millionenpublikum in seinen Bann ziehen kann. Doch auch wenn der 43-Jährige beruflich gerne den harten Kerl spielt, hat er einen durchaus weichen Kern. Im Dezember 2018 überraschte er beispielsweise seine Fans mit der traurigen Nachricht, dass seine geliebte Hündin Lulu verstorben ist. Der Vierbeiner, den Tatum mit Ex-Frau Jenna Dewan teilte, starb damals an einer Krebserkrankung. Doch noch heute ist sie präsent in seinem Leben.

Tatums Motivation

Channing Tatum, der aktuell an der Seite von Salma Hayek in “Magic Mike’s Last Dance” (zu sehen auf Sky & WOW) zu sehen ist, offenbarte im Interview mit uns: “Lulu war ein großer Fan von Roadtrips und Ausflüge. Das war genau ihr Ding. Dabei ging es ihr nie darum, wo wir genau hingehen. Es ging nur darum, dass wir zusammen sind. Sie war ein wirklich loyaler Begleiter und war bis zum Schluss immer für mich da.” Ein wichtiger Bestandteil des Schauspielers sind mittlerweile auch seine unzähligen Fans. Dennoch beteuerte Channing Tatum gegenüber prisma: “Ich muss dazu betonen, dass ich nicht Schauspieler geworden bin, um von den Leuten geliebt zu werden. Ich will lediglich für meine Arbeit respektiert werden, denn als als Schauspieler gebe ich alles, um mein Publikum zu unterhalten.” Der 43-Jährige ergänzte stolz: “Ich habe über die Jahre dank meiner Arbeit an diversen Filmen und Serien viel über mich gelernt. Genau deshalb liebe ich es, Schauspieler zu sein.”