Bei "Starnacht aus der Wachau": Andreas Gabalier räkelt sich für Barbara Schöneberger

Anastacia sang ihren neuen Hit "Best Days", eine englische Version des Toten-Hosen-Hits "An Tagen wie diesen". Den englischen Text schrieb Hosen-Frontmann Campino persönlich. Fotoquelle: Krivograd/ipmedia

Sasha stellte zwei seiner Songs aus dem neuen Album "This Is My Time. This Is My Life" vor. Fotoquelle: Krivograd/ipmedia