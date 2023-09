"Die Diplomatin – Vermisst in Rom": TV-Kritik zum siebten Film mit Natalia Wörner

Es sind Bilder, die sofort Fernweh auslösen: Wenn der Blick über die Dächerlandschaften, die vielen Kuppeln und Kirchtürme sowie die Marmor-Säulen der Ausgrabungsstätten schweift, ist Rom ein einziger Sehnsuchtsort. Und eigentlich müsste es auch die perfekte neue Wirkungsstätte für Karla Lorenz (Natalia Wörner) sein. Im neuen ARD-Samstagabendkrimi "Die Diplomatin – Vermisst in Rom" tritt sie ihren Dienst in der ewigen Stadt an. Doch wieder einmal ruft die Pflicht, und viel mehr als ein Espresso ist nicht drin mit "Dolce Vita". Die neue Botschafterin gerät mitten in die Hektik eines Entführungsfalls.