"George Michael – Live at Earls Court": Kritik zur Free TV-Premiere der Comeback-Tour 2008

Nach 15 Jahren Bühnenabstinenz trat George Michael 2008 seine Comeback-Tour an. ARTE zeigt das Konzert, welches der Superstar am 24. und 25. August 2008 in der Earls Court Arena in London gab. Wuchtige 133 Live-Minuten.

Seine letzten Jahre lebte George Michael doch arg zurückgezogen. Tatsächlich performte einer der größten Pop-Superstars der 80-er und 90-er seinen letzten Gig mehr als vier Jahre vor seinem frühen Tod mit 53 Jahren. In der mittlerweile abgerissenen Londoner Riesenarena Earls Court war das, am 17. Oktober 2012. Noch vier Jahre älter – aber am gleichen Ort entstanden – ist das etwas mehr als zwei Stunden lange Konzert "George Michael – Live at Earls Court", welches ARTE nun als deutsche Free TV-Premiere zeigt.

Heimspiel für den exzentrisch-genialen Superstar Doch auch dieser Gig hat eine besondere Geschichte: Der als Georgios Kyriacos Panayiotou in London geborene George Michael hatte zuvor 15 Jahre nicht "live" gespielt. Dann brach er zu einer umjubelten Comeback-Welttournee auf. Das am 24. und 25. August 2008 aufgezeichnete Konzert war der Abschluss dieser Erfolgstournee mit mehr als zwei Millionen Konzertbesuchern – und ein emotionsgeladenes Heimspiel für den exzentrisch-genialen Sänger und Songwriter.

Ein bisschen merkt man dem Earls Court-Auftritt 15 Jahre nach der Aufzeichnung seine Patina an. Die bunten Farben und riesigen Videowürfel sind klar "Nullerjahre", die eingeblendeten Schnappschüsse aus dem Leben des Superstars rühren, aber natürlich sind sie auch ein bisschen selbstverliebt. Über jeden Zweifel erhaben ist allerdings die stimmliche Performance des ehemaligen "Wham!"-Sängers, der übrigens auch eine Version des Police-Hits "Roxanne" anstimmt. Aber auch die anderen 22 Titel plus kleines "Getting on stage"-Intro dürften Fans und Nostalgiker begeistern.

Beim Publikum der 20.000-Menschen-Arena hat es jedenfalls sichtbar geklappt – es liegt sich zu Hits wie "Careless Whisper", "Freedom! '90" oder "Fastlove" beseelt in den Armen. Ein Zustand, der kein modisches Verfallsdatum kennt.

