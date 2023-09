"Die Verräter – Vertraue Niemandem!": TV-Kritik zur neuen Show mit Sonja Zietlow

Heute Abend präsentiert RTL ein neues Show-Konzept mit Sonja Zietlow. Dabei versuchen 16 Promis herauszufinden, wer die "Verräter" unter ihnen sind. Ob die neue Spielidee beim Zuschauer ankommt?

Die Verräter – Vertraue Niemandem! Show • 20.09.2023 • 20:15 Uhr

16 Prominente befinden sich in der neuen RTL-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" gemeinsam in einem südfranzösischen Schloss. Mit Augenbinden sitzt man rund um einen Tisch herum. Spielleiterin Sonja Zietlow wählt heimlich drei "Verräter" aus. Von nun an treiben diese drei ein raffiniertes Verwirrspiel. Pro Folge eliminieren sie einen Mitspieler, einen sogenannten "Loyalen". Allerdings können auch die Verräter selbst durch Loyale enttarnt und verbannt werden. Gespielt wird über sechs Folgen um einen Schatz von 50.000 Euro. Wer wird gewinnen – die Gruppe der Loyalen oder einer der "fiesen" Verräter?

"Es ist ein absolutes Psycho- und Mind-Game", sagt Spielleiterin Sonja Zietlow über das ursprünglich aus den Niederlanden stammenden Konzept, das ein bisschen vom (Rollen)spiel "Werwolf" inspiriert sein dürfte. "Eigentlich schauen sich alle nur an und fragen sich – bist du der Verräter?" Weil Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wer die Verräter und wer die Loyalen sind, entsteht der bekannte Effekt, dass man als "Mäuschen" mit Wissensvorsprung mitfiebert, weil man wissen will, wie die heikle Situation ausgeht. Über sechs Folgen sollen raffinierte Täuschungen, Misstrauen, Wahrheiten und Lügen die TV-Zuschauer in Atem halten.

"Vorpremiere" des interantionalen Hits bei RTL+ Mit dabei im Promi-Cast sind die Schauspielerinnen Susan Sideropoulos, Christine Urspruchh und Mariella Ahrens sowie ihre Kollegen Claude-Oliver Rudolph, Florian Fitz und Timothy Boldt. Des Weiteren treten Rapper Jalil, der ehemalige Handball-Nationalspieler Pascal Hens und Stefan Mross' Ex Anna-Carina Woitschack im abgefilmten Gesellschaftsspiel an. Den bunten Cast komplettieren Ex-Musikstar Sabrina Setlur, "Princess Charming" Irina Schlauch, Schlagersänger Vincent Gross, Unternehmerin Shermine Shahrivar, Sportjournalistin Ulrike von der Groeben, Werbeikone Friedrich Liechtenstein und Quizmaster Sebastian Klussmann.

Es geht um Vertrauen und Misstrauen, Teambuilding und Verrat sowie den anscheinend nicht abebbenden True Crime-Trend, der sich im RTL-Spielambiente ebenfalls wiederfinden lässt. In 25 TV-Märkte wurde die Show bislang verkauft – und sie läuft fast überall mit starken Quoten. So in den USA, im UK, in Frankreich, Portugal, Spanien und den skandinavischen Ländern. Ab dem 20. September läuft immer mittwochs, um 20.15 Uhr, eine neue Folge bei RTL. Beim zahlungspflichtigen Stremingdienst RTL+ sind die ersten beiden Folgen der Adaption eines niederländischen Erfolgsformats allerdings schon ab 13. September im Streaming-Angebot.

Die Verräter – Vertraue Niemandem! – Mi. 20.09. – RTL: 20.15 Uhr