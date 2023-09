"Die Verräter": Welche Promis sind dabei? Alle Infos zur neuen Show mit Sonja Zietlow

Das Spielprinzip

Insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an einem Tisch platz. Der Moderator wählt nun drei Kandidaten aus, die von nun an Verräter sind. Der Clou: Die Zuschauer wissen von Anfang an, wer die Ausgewählten sind – doch die Promis müssen im Dunkeln tappen. Nun beginnt ein Spiel der Intrigen und der Manipulation. Die Unschuldigen müssen versuchen, alle Verräter zu identifizieren. Jeden Tag haben die Loyalen dann die Möglichkeit, einen Verdächtigen aus dem Spiel zu werfen. Doch auch die Verräter sind aktiv und dürfen ihrerseits in der Nacht einen der anderen Teilnehmer aus dem Spiel verbannen. Die Loyalen gewinnen, indem sie alle drei Verräter enttarnen. Die wiederum sichern den Sieg, indem sie alle Unschuldigen eliminieren. Gespielt wird um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.