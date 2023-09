"37°: André im Goldfieber": Infos zu Reportage über den Goldsucher

Superstition Mountains, die "Berge der Abergläubischen", heißt das Gebirge im Osten von Phönix in der Wüste von Arizona. Dort lebt die Legende vom Holländer, der einst eine reiche Goldmine besaß. Seit seinem Tod 1891 suchen tausende nach der "Lost Dutchman Mine". Der Mythos lebt, allerdings ist die Schatzsuche längst nicht mehr aus der Not geboren, wie die abenteuerliche Geschichte des Verwaltungsdirektors der Volkshochschule Rheinberg beweist. Mit der Goldwäscherei im Rhein will sich der leidenschaftliche Goldsucher jedenfalls nicht zufriedengeben. Bereits zum fünften Mal macht er sich zusammen mit einem Freund zur Goldsuche in der Wüste von Arizona auf. Die 37°-Reportage "André im Goldfieber – Ein Familienvater zwischen Abenteuer und Alltag" von Katharina Gugel und Ulf Eberle begleitet ihn hautnah dabei.

Der mühsame Weg zum Gold

André ist sich sicher, diesmal den richtigen Ort anzupeilen – eine Höhle in einem nur schwer erreichbaren Canyon. Es gilt, sich durch unwegsames Gelände zu quälen, schon die vier vorausgegangenen vier Expeditionen waren aufwendig und teuer. "Ich will es allen beweisen, dass ich Recht habe. Ich will zeigen, dass man nach ganz hohen Zielen streben und diese auch erreichen kann", sagt André. Mit Freund Patrick wird er auf einem Felsplateau über dem Canyon zelten, tagsüber von Klapperschlangen und Skorpionen behelligt, in der Nacht eisiger Kälte ausgesetzt. Davon, dass sein Gepäck nicht in Arizona angekommen ist, will er sich nicht von seinem Abenteuer abhalten lassen. Wichtiges Gerät, wie etwa ein Metalldetektor, wird durch Nachkäufe ersetzt.