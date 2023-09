"Je suis Karl": Kritik zum Politthriller mit Milan Peschel

An Jannis Niewöhner kam man in den vergangenen Jahren kaum vorbei – gut so! Der 31-Jährige, der mit Kinder- und Jugendfilmen ("Edelstein-Trilogie") bekannt wurde, ist mittlerweile längst bei anspruchsvolleren Stoffen angekommen. 2020 sah man ihn in der Hermann-Hesse-Verfilmung "Narziss und Goldmund", ein Jahr später übernahm Niewöhner in der Thomas-Mann-Adaption "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" die Hauptrolle. Auch das ebenfalls 2021 erschienene Drama "Je suis Karl" von Regisseur Christian Schwochow, das nun im Ersten gezeigt wird, zeigt Niewöhner in der Hauptrolle – diesmal an der Seite der nicht minder großartigen Luna Wedler ("Was man von hier aus sehen kann").