"One Piece" bekommt zweite Staffel bei Netflix

Emmy Awards: Der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten wird verschoben

Die Verleihung des bedeutendsten Fernsehpreises der Vereinigten Staaten wird verschoben. Die Emmy Awards werden nicht wie geplant am 18. September in Los Angeles stattfinden, sondern um ganze vier Monate nach hinten verlegt. Nach Angaben eines Sprechers des Fernsehnetzwerks Fox werden die 75. Emmy Awards am Montag, den 15. Januar 2024 ausgestrahlt. Somit erfolgt die Verleihung nur eine Woche nach den Golden Globes. In der Geschichte der Emmy-Verleihung ist eine Verschiebung bisher nur ein einziges Mal vorgekommen. Im Jahr 2001 musste sie wegen der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York auf ein anderes Datum verlegt werden.

