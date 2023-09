"Gäste zum Essen": TV-Kritik zur Komödie im ZDF

Die Eltern eines jungen Paares lernen sich kennen. Immer eine nervenaufreibende Situation, schließlich sollen sich alle gut verstehen. Aber wenn Sticheleien direkt zu Beginn für eine angespannte Stimmung sorgen, kann das Ganze auch schnell im Fiasko enden. So wie es im Fernsehfilm "Gäste zum Essen", in der Regisseurin Carolin Otterbach solch ein Zusammentreffen inszenierte, geschieht. Eine höchst unterhaltsame, weil sehr lebensnahe ZDF-Komödie. Obwohl hier natürlich hoffnungslos überspitzt erzählt wird, jagt er flott geschnittene Film dem Betrachter manchen Schauer über den Rücken, denn gewiss kommen vielen die kleinen Eskalationen und Peinlichkeiten eines solchen gestelzten Abends nur allzu bekannt vor.

Bevor die Gäste eintreffen, ist Soraya nervös. Sie möchte die anderen Eltern durch ihren luxuriösen Lebensstil nicht einschüchtern. Arbeitet Monika doch als Supermarktverkäuferin und Viktor verdingt sich als "einfacher" Gärtner. Selbst die Kleiderauswahl stresst die Innenarchitektin: "Ich will, dass die Popovs sich bei uns wohlfühlen", erklärt sie ihrem Mann, der das Essen vorbereitet. Sie versteckt sogar die Haushälterin und bittet ihren Gatten, seine Armbanduhr nicht zu tragen. Er soll mal lieber nicht "das Jahresgehalt unserer Gäste am Handgelenk präsentieren".

Kann es nicht! "Guck dir das an! Der Garten, ey!", staunt Viktor, als sie nach einer holprigen Begrüßung im Wohnzimmer stehen. Klar, auf so einem Anwesen sind die Popovs nicht alle Tage. Und somit beginnt ein chaotisches Abendessen, das durch überkochende Gemüter einen unvorhersehbaren Verlauf nimmt ...

Was steckt hinter der Fassade?

Das Gute ist: Man bekommt hier einmal nicht die erwartbare Kost serviert. Denn was auf den klischeehaften Culture-Clash zwischen reichen und "armen Menschen" zuzusteuern scheint, nimmt noch manche überraschende Wendung. Im Laufe der Komödie lassen die Charaktere ihre Hüllen fallen, die Fassaden fallen in sich zusammen. Und dabei menschelt es so schön, dass man als Zuschauer manchmal gar nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Der Film zeigt, was alles unter einem eleganten Kleid oder einer müffelnden Motorradjacke stecken kann. Das Bedürfnis, den Schein zu wahren, ist nicht vom Kontostand abhängig, und egal, aus welcher gesellschaftlichen Schicht man stammt – Mensch ist Mensch und gewisse Probleme bleiben immer gleich.